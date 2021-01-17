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Ничего не почувствовали: Шибалов рассказал о ДТП с вертолетом на "Дакаре"
17.01.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Гонщик российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Антон Шибалов рассказал, как случилось столкновение с вертолетом на "Дакаре".
Инцидент произошел в минувшую пятницу на последнем этапе ралли-рейда "Дакар-2021". Камаз Шибалова подпрыгнул на неровности и
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"По ощущениям, явного столкновения с вертолетом не было. В машине мы ничего не почувствовали. Пилот подходил на финише, спрашивал, как дела, все ли хорошо. Он и сам, наверное, не понял, как произошел контакт с нашей машиной", - цитирует
Шибалов объяснил, что пилоты вертолетов, которые барражируют над трассой, стараются выбирать такую позицию, чтобы оператор смог сделать эффектные кадры проезда участников по дистанции гонки.
"Каждый день ребята подкалывают, придумают новые прозвища. Я и сам переживал после этого инцидента, но, повторюсь, главное, что все в порядке", - сказал гонщик.
Экипаж Шибалова в "Дакаре-2021" стал вторым в итоговом зачете грузовиков. Золото – у экипажа Дмитрия Сотникова, бронза – у Айрата Мардеева. Лучшим и единственным из белорусов после
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Гонщик отметил, что пилоты вертолета стараются выбирать такую позицию, чтобы оператор мог сделать эффектные кадры.
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