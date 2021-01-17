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Ничего не почувствовали: Шибалов рассказал о ДТП с вертолетом на "Дакаре"

17.01.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Гонщик российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Антон Шибалов рассказал, как случилось столкновение с вертолетом на "Дакаре".

Инцидент произошел в минувшую пятницу на последнем этапе ралли-рейда "Дакар-2021". Камаз Шибалова подпрыгнул на неровности и задел воздухозаборником шасси вертолета, который в тот момент завис над трассой на очень низкой высоте.

www.kamazmaster.ru
Фотофакт: экипаж Дмитрия Сотникова на подиуме ралли "Дакар"

"По ощущениям, явного столкновения с вертолетом не было. В машине мы ничего не почувствовали. Пилот подходил на финише, спрашивал, как дела, все ли хорошо. Он и сам, наверное, не понял, как произошел контакт с нашей машиной", - цитирует РИА Новости слова гонщика.

Шибалов объяснил, что пилоты вертолетов, которые барражируют над трассой, стараются выбирать такую позицию, чтобы оператор смог сделать эффектные кадры проезда участников по дистанции гонки.

"Каждый день ребята подкалывают, придумают новые прозвища. Я и сам переживал после этого инцидента, но, повторюсь, главное, что все в порядке", - сказал гонщик.

Экипаж Шибалова в "Дакаре-2021" стал вторым в итоговом зачете грузовиков. Золото – у экипажа Дмитрия Сотникова, бронза – у Айрата Мардеева. Лучшим и единственным из белорусов после схода Сергея Вязовича стал экипаж Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто". Его итоговое место в грузовом зачете - шестое.

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Теги: Минск
 
 
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Гонщик отметил, что пилоты вертолета стараются выбирать такую позицию, чтобы оператор мог сделать эффектные кадры.
 
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