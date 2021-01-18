В Бресте 14-летний школьник упал с балкона 11 этажа

Источник материала: Tut.by

17 января в Бресте 14-летний ученик школы № 9 упал с 11 этажа многоквартирного дома, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тело подростка обнаружили возле дома № 15 на улице Морозова, где живет подруга погибшего. Друзья говорят, что они собралась у девушки, чтобы отметить ее день рождения. Не обошлось без спиртного. Примерно в час ночи школьник пошел «проветриться» на общий балкон. Через некоторое время друзья забили тревогу и пошли его искать. В тот момент к лежащему на земле телу подъезжала скорая.

Следователи, по словам друзей, уже опросили участников вечеринки. Приятели считают, что произошел несчастный случай. По их мнению, подросток не рассчитал расстояние и просто сильно перевесился через ограждение балкона.

Мальчик был единственным ребенком в семье.