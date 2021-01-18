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В Бресте 14-летний школьник упал с балкона 11 этажа
Источник материала: Tut.by
17 января в Бресте 14-летний ученик школы № 9 упал с 11 этажа многоквартирного дома, пишет портал
Тело подростка обнаружили возле дома № 15 на улице Морозова, где живет подруга погибшего. Друзья говорят, что они собралась у девушки, чтобы отметить ее день рождения. Не обошлось без спиртного. Примерно в час ночи школьник пошел «проветриться» на общий балкон. Через некоторое время друзья забили тревогу и пошли его искать. В тот момент к лежащему на земле телу подъезжала скорая.
Следователи, по словам друзей, уже опросили участников вечеринки. Приятели считают, что произошел несчастный случай. По их мнению, подросток не рассчитал расстояние и просто сильно перевесился через ограждение балкона.
Мальчик был единственным ребенком в семье.
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Друзья погибшего считают, что это несчастный случай.
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