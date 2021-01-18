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Конгресс США проверяет "провалы" разведки при штурме Капитолия

18.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Федеральное бюро расследований США и руководители других федеральных агентств должны будут пояснить, почему произошли сбои в работе разведки и не была обеспечена безопасность конгрессменов во время беспорядок в Вашингтоне 6 января, об этом сообщает телеканал CNBC. 

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили в соответствующие ведомства письмо, где запрашивают данные об информации, которой располагала разведка накануне, во время и после штурма Капитолия. Конгрессменов также интересует, влияло ли на негативные процессы какое-нибудь иностранное государство.

Глав комитетов интересует также участие в беспорядках лиц, которые имели доступ к секретной информации.

Еще одна важная тема запроса: что сделало правительством в рамках расследования причин и последствий беспорядков.

В письме содержится просьба предоставить документы, а также провести встречи с руководством ФБР, министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и национальной разведки.

© Sputnik / Stringer
Трамп считает антифа виновными в беспорядках в США

Ранее сообщалось, что ФБР заинтересовал один из платежей на сумму в полумиллиона долларов в биткоинах, полученный некоторыми лидерами ультраправого движения накануне беспорядков. Речь идет о переводе, сделанном выходцем из Франции. Власти США полагают, что имеются свидетельства попыток со стороны некоторых стран оказать "политическим экстремистам" тайную поддержку.

Напомним, что 6 января в день официального утверждения итогов президентских выборов сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. Конгрессменов и сенаторов, которые проводили совместное заседание, срочно эвакуировали. Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы.

До дня инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации

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Теги: Минск
 
 
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В день официального утверждения итогов президентских выборов сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, несколько человек погибло,...
 
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