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Конгресс США проверяет "провалы" разведки при штурме Капитолия
18.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Федеральное бюро расследований США и руководители других федеральных агентств должны будут пояснить, почему произошли сбои в работе разведки и не была обеспечена безопасность конгрессменов во время беспорядок в Вашингтоне 6 января, об этом сообщает телеканал CNBC.
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили в соответствующие ведомства письмо, где запрашивают данные об информации, которой располагала разведка накануне, во время и после штурма Капитолия. Конгрессменов также интересует, влияло ли на негативные процессы какое-нибудь иностранное государство.
Глав комитетов интересует также участие в беспорядках лиц, которые имели доступ к секретной информации.
Еще одна важная тема запроса: что сделало правительством в рамках расследования причин и последствий беспорядков.
В письме содержится просьба предоставить документы, а также провести встречи с руководством ФБР, министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и национальной разведки.
© Sputnik / Stringer
Ранее сообщалось, что ФБР заинтересовал один из платежей на сумму в полумиллиона долларов в биткоинах, полученный некоторыми лидерами ультраправого движения накануне беспорядков. Речь идет о переводе, сделанном выходцем из Франции. Власти США полагают, что имеются свидетельства попыток со стороны некоторых стран оказать "политическим экстремистам" тайную поддержку.
Напомним, что 6 января в
До дня инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, в Вашингтоне
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