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Почти 6 миллионов кур уничтожили в Японии из-за птичьего гриппа
18.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Рекордные 5,8 миллиона кур забили в Японии по причине вспышки птичьего гриппа высокой патогенности, об этом сообщает телеканал NHK.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Первые случая заболевания были выявлены в стране в начала ноября прошлого года. К настоящему времени о появлении вируса сообщили власти 15 из 47 префектур.
Вокруг птицеферм, где были зафиксированы очаги заражения, в радиусе трех километров введен карантин. Фермерам также запрещено вывозить кур и яйца за пределы 10-километровой зоны.
По прогнозам специалистов, общее число забитых из-за птичьего гриппа кур по итогам сезона может превысить отметку в 6 миллионов.
Последняя вспышка птичьего гриппа в Японии произошла в январе 2018 года, однако цифры не были такими значительными. Самое большое число забитых птиц было зафиксировано зимой 2005-2006 годов – тогда птичий грипп стал виной уничтожения 5,7 миллиона кур.
Напомним, что в январе о
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Случаи заболевания фиксировались в стране с осени, число забитых птиц уже превысило показатель предыдущей вспышки.
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