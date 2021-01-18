Почти 6 миллионов кур уничтожили в Японии из-за птичьего гриппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Рекордные 5,8 миллиона кур забили в Японии по причине вспышки птичьего гриппа высокой патогенности, об этом сообщает телеканал NHK.

Первые случая заболевания были выявлены в стране в начала ноября прошлого года. К настоящему времени о появлении вируса сообщили власти 15 из 47 префектур.

Вокруг птицеферм, где были зафиксированы очаги заражения, в радиусе трех километров введен карантин. Фермерам также запрещено вывозить кур и яйца за пределы 10-километровой зоны.

По прогнозам специалистов, общее число забитых из-за птичьего гриппа кур по итогам сезона может превысить отметку в 6 миллионов.

Последняя вспышка птичьего гриппа в Японии произошла в январе 2018 года, однако цифры не были такими значительными. Самое большое число забитых птиц было зафиксировано зимой 2005-2006 годов – тогда птичий грипп стал виной уничтожения 5,7 миллиона кур.

Напомним, что в январе о массовой гибели птиц сообщили власти Индии. Тесты показали наличие вируса птичьего гриппа H5N8. В качестве вынужденных мер власти могут принять решение начать убой домашней птицы в хозяйствах.

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