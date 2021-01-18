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Тело школьника обнаружили в Бресте, СК разбирается в причинах гибели

18.01.2021 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Брестские следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего школьника, тело которого было обнаружено возле высотного дома, сообщили в УСК по Брестской области. 

© Photo : СК Беларуси
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Как установлено правоохранительными органами, несчастный случай произошел в ночь с 16 на 17 января. Его тело было обнаружен в половине первого ночи, погибший подросток лежал рядом с многоквартирным домом по улице Морозова.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр и установила - предварительно, подросток выпал с общего балкона на 11-м этаже", - сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Минск
 
 
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Для установления причины смерти 14-летнего подростка смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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