В Оршанском районе при пожаре погибли муж и жена

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел поздно вечером 16 января в частном доме в деревне Пузырево Оршанского района — погибли пожилые супруги, сообщает МЧС.





Под обрушившимися конструкциями дома спасатели нашли тела мужа и жены, которые там жили. Мужчине было 82 года, женщина — на год старше.

По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.