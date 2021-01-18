|
В Оршанском районе при пожаре погибли муж и жена
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел поздно вечером 16 января в частном доме в деревне Пузырево Оршанского района — погибли пожилые супруги,
Под обрушившимися конструкциями дома спасатели нашли тела мужа и жены, которые там жили. Мужчине было 82 года, женщина — на год старше.
По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)