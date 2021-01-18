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В Оршанском районе при пожаре погибли муж и жена

18.01.2021 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел поздно вечером 16 января в частном доме в деревне Пузырево Оршанского района — погибли пожилые супруги, сообщает МЧС.


Под обрушившимися конструкциями дома спасатели нашли тела мужа и жены, которые там жили. Мужчине было 82 года, женщина — на год старше.

По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.

 
 
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По версии МЧС, пожар мог произойти из-за оставленной без присмотра плиты, на которой готовили пищу.
 
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