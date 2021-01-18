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В Солигорске без горячей воды остаются 8 многоэтажек
18.01.2021 12:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Теплоснабжение во всех многоквартирных домах, которые были в зоне аварии в Солигорске, полностью восстановлено. Тем временем без горячей воды в городе остаются восемь многоэтажек, рассказали Sputnik в МЧС Минской области.
© Sputnik / Вадим Жернов
"Теплоснабжение у потребителей было восстановлено еще вечером в субботу, а горячее водоснабжение еще восстанавливают по проспекту Мира, 12а и по улице Набережной, 12. В этом районе восемь многоквартирных домов. Аварийные работы ведутся, ориентировочно будут восстановлены к 13.00", - пояснила официальный представитель областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Из-за прорыва теплотрассы почти 92 многоквартирных дома, несколько детских садов, магазинов, школа, три административных здания остались без теплоснабжения в ночь с 15 на 16 января. Рабочим, которые ликвидировали прорыв теплотрассы, пришлось работать в сильный мороз – тогда ночью в Солигорске было почти минус 18 °С.
Также проблемы с подачей тепла в жилые дома ощутили некоторые минчане и жители микрорайона Новая Боровая – второй раз за минувшую неделю. Причиной тому была
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