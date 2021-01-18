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В Островецком районе мертвыми в собственном доме найдены отец и дочь
Источник материала: Tut.by
Днем 16 января в частном доме в деревне Дубники нашли двух мертвых человек: 70-летнего отца и его 41-летнюю дочь. Подробности сообщили в МЧС.
Выяснилось, что в доме горела постель. Вероятнее всего, тление белья с выделением отравляющих веществ не оставило спящим людям шанса.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Обстоятельства гибели выясняет СК.
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Обстоятельства гибели выясняет СК.
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