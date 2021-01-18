В Островецком районе мертвыми в собственном доме найдены отец и дочь

Источник материала: Tut.by

Днем 16 января в частном доме в деревне Дубники нашли двух мертвых человек: 70-летнего отца и его 41-летнюю дочь. Подробности сообщили в МЧС.





Выяснилось, что в доме горела постель. Вероятнее всего, тление белья с выделением отравляющих веществ не оставило спящим людям шанса.





Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Обстоятельства гибели выясняет СК.