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В Островецком районе мертвыми в собственном доме найдены отец и дочь

18.01.2021 13:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 января в частном доме в деревне Дубники нашли двух мертвых человек: 70-летнего отца и его 41-летнюю дочь. Подробности сообщили в МЧС.


Выяснилось, что в доме горела постель. Вероятнее всего, тление белья с выделением отравляющих веществ не оставило спящим людям шанса.


Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Обстоятельства гибели выясняет СК.

 
 
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