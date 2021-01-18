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За минувшие выходные на протестах в Минске задержаны 30 человек

18.01.2021 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. За участие в акциях протеста в Минске в минувшие выходные задержали 30 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания, уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что небольшие группы граждан собирались в разных районах белорусской столицы, обозначая себя незарегистрированной символикой. "Наиболее активные были задержаны", – отмечается в сообщении.

ГУВД Мингорисполкома продолжает работу по установлению остальных граждан, которые участвовали в акциях, но не были задержаны в момент их проведения, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, акции протеста начались после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК на них победил Александр Лукашенко, которому удалось набрать 80,1% голосов. По версии несогласных с результатами, победу одержала Светлана Тихановская. Протесты продолжаются до сих пор, традиционно наиболее активны они по воскресеньям.

 
Теги: Минск
 
 
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Группы граждан собирались в разных районах белорусской столицы, обозначая себя незарегистрированной символикой.
 
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