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За минувшие выходные на протестах в Минске задержаны 30 человек
18.01.2021 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв - Sputnik. За участие в акциях протеста в Минске в минувшие выходные задержали 30 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Задержанных поместили в изолятор временного содержания, уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что небольшие группы граждан собирались в разных районах белорусской столицы, обозначая себя незарегистрированной символикой. "Наиболее активные были задержаны", – отмечается в сообщении.
ГУВД Мингорисполкома продолжает работу по установлению остальных граждан, которые участвовали в акциях, но не были задержаны в момент их проведения, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним,
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Группы граждан собирались в разных районах белорусской столицы, обозначая себя незарегистрированной символикой.
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