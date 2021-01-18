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Четыре легковушки столкнулись на МКАД: двух человек увезла скорая

18.01.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге, в больницу доставлены два человека, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГАи Минска
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Водитель Mazda ехал по третьей полосе внутреннего кольца и на 36 километре МКАД врезался в Renault, рассказала Sputnik официальный представитель ГАИ Александра Попова.

От удара Renault по инерции продолжил движение и врезался в Peugeot, который резко затормозил, он в свою очередь столкнулся с Land Rover. Госпитализация понадобилась водителю и пассажиру Mazda. Что касается авто, сильнее других повреждены Mazda и Renault.

На выходных на МКАД произошло тройное ДТП с участием патрульного автомобиля ГАИ. Водитель Renault ехал по внутреннему кольцу со стороны Игуменского тракта, неправильно выбрал скорость и врезался в Geely сотрудников Госавтоинспекции, которые в этот момент оформляли другое ДТП. От удара автомобиль по инерции сместился вперед и столкнулся с Citroen.

В ГАИ напомнили о необходимости соблюдать в условиях гололедицы дистанцию на дороге, учитывать погодные условия. Также следует двигаться с более низкой скоростью и максимально контролировать дорожную обстановку.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель, врезавшийся в другое авто, не учел погодные условия и дистанцию, спустя несколько минут после ДТП на кольцевой образовалась внушительная пробка.
 
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