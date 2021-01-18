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Минивэн сбил 9-летнего мальчика в Минске, ребенок в больнице

18.01.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Девятилетний ребенок попал в больницу в Минске в результате наезда минивэна, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Водитель такси сбил ребенка на санках в Минске

Авария произошла днем в понедельник 18 января на улице Карвата.

"По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Chrysler, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и перебегал проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма легкой степени".

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации инспекторов, ребенок выбежал на проезжую часть из-за автобуса вблизи пешеходного перехода.
 
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