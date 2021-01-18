Минивэн сбил 9-летнего мальчика в Минске, ребенок в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Девятилетний ребенок попал в больницу в Минске в результате наезда минивэна, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла днем в понедельник 18 января на улице Карвата.

"По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Chrysler, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и перебегал проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма легкой степени".

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.