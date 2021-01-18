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Минивэн сбил 9-летнего мальчика в Минске, ребенок в больнице
18.01.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Девятилетний ребенок попал в больницу в Минске в результате наезда минивэна, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла днем в понедельник 18 января на улице Карвата.
"По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Chrysler, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и перебегал проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма легкой степени".
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По информации инспекторов, ребенок выбежал на проезжую часть из-за автобуса вблизи пешеходного перехода.
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