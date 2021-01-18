Лавина сошла на горнолыжном курорте в России. Под снегом могут находиться до 12 человек

Источник материала: Tut.by

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Под снежным завалом могут быть от четырех до 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Информация о происшествии поступила в 13.30. «По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от четырех до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели, — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, из-под снежного завала вытащили одну женщину. Ее передали медикам. Еще шесть человек смогли выбраться из-под снега сами.

По предварительным данным, под лавину попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе.

— По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 м, — сказал собеседник.

Возможной причиной схода лавины могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины, заявил руководитель противолавинной службы Хизир Чочаев.

— Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника, — объяснил он.

Telegram-канал Mash приводит слова очевидца, также заявившего, что перед сходом лавины противолавинная служба стреляла из пушки. Mash пишет, что специалисты «рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов».

Сейчас в спасательной операции заняты более 50 человек. Всего для поиска пострадавших планируют привлечь 172 человека.

Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В ведомстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.