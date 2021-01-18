Генпрокуратура Беларуси будет искать Павла Латушко через Интерпол

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Павла Латушко, сообщили в генпрокуратуре.

"Обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили Sputnik в среду в Генпрокуратуре.

Статья 357. "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Статья 361. "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" - до пяти лет лишения свободы.

"В отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в Генпрокуратуре.

После того, как кадровый дипломат, экс-министр культуры и бывший директор Купаловского театра скандально поддержал оппозицию, вошел в топ-состав Координационного совета и уехал из страны , президент Беларуси Александр Лукашенко лишил его дипломатического ранга .

Как ранее сообщалось, Латушко наряду с рядом членов Координационного совета – Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Максимом Знаком - являются фигурантами уголовного дела о создании КС.

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