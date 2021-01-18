Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 янв – Sputnik. Заместитель директора одного из предприятий Гродно решил получать прибавку к зарплате за счет электрооборудования, похищенного на работе. На нелегальной схеме заработал более 400 тысяч рублей, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, в поле зрения правоохранителей оказался 32-летний заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам одного из предприятий Гродно. От работодателя он получал электрооборудование на хозяйственные нужды и продавал его через интернет. Это длилось с начала 2018-го по январь 2020 года.

Как установило следствие, прямыми продажами и поиском покупателей занимался не сам обвиняемый, а его знакомый, который размещал в интернете объявления о продаже электрооборудования. От покупателей он получал список с нужными позициями и передавал обвиняемому. Последний делал заказ от имени своего предприятия. Всего на этой схеме замдиректора похитил имущество на сумму более 400 тысяч рублей.

Расследование данного уголовного дела завершено, материалы дела переданы в прокуратуру для направления в суд. Действия заместителя директора квалифицированы по ч. 4 ст. 210 – хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Обвиняемый не возместил ущерб, на его имущество – дачный дом и машину – наложен арест.