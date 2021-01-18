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На станции метро «Немига» в Минске сработала пожарная сигнализация
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Немига» днем 18 января сработала пожарная сигнализация. К станции метро приехали несколько пожарных автомобилей и этим самым напугали минчан. В МЧС Минска и пресс-службе метрополитена рассказали, что там произошло.
— В МЧС поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации станции метро «Немига». Когда прибыли подразделения, то по внешним признакам пожара не наблюдалось. Как оказалось, произошло оплавление изоляции электропроводки в венткамере, — рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.
— 18 января1 в 16.35 в служебном помещении станции «Немига» сработала пожарная сигнализация. Был вызван наряд МЧС. Станция обследована, средства пожаротушения не применялись. Станция работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
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На станции метро «Немига» днем 18 января сработала пожарная сигнализация. К станции метро приехали несколько пожарных автомобилей и этим самым напугали минчан.
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