На станции метро «Немига» в Минске сработала пожарная сигнализация

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Немига» днем 18 января сработала пожарная сигнализация. К станции метро приехали несколько пожарных автомобилей и этим самым напугали минчан. В МЧС Минска и пресс-службе метрополитена рассказали, что там произошло.



Фото: читатель TUT.BY

— В МЧС поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации станции метро «Немига». Когда прибыли подразделения, то по внешним признакам пожара не наблюдалось. Как оказалось, произошло оплавление изоляции электропроводки в венткамере, — рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.



Фото: читатель TUT.BY

— 18 января1 в 16.35 в служебном помещении станции «Немига» сработала пожарная сигнализация. Был вызван наряд МЧС. Станция обследована, средства пожаротушения не применялись. Станция работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.