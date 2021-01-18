Помиловали: пытавшийся убить отца подросток отпущен на свободу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Минского школьника, который покушался на убийство отца и был приговорен к двум годам колонии, выпустили из исправительного учреждения.

Первым об этом на своих страницах в социальных сетях написал его отец, который проходил по делу как потерпевший.

Удары в спину

Несколько лет назад драматическая история, которая произошла в семье минчан, была у всех на слуху. И не только потому, что подростка задержали за то, что он пытался убить родного отца, который получил шесть ножевых ранений в спину. Потерпевший – известный блогер, который возглавляет социально-благотворительную спортивную структуру, которая помогает детям с проблемами здоровья. Кроме того, в семье растет младшая дочь, которая прикована к инвалидной коляске. Судебный процесс, на котором оглашались подробности семейной драмы, был закрытым. В январе 2019 года 14-летнему подростку суд назначил шесть лет колонии.

"Комиссии по помилованию приняла решение в пользу подростка, и он был отпущен из исправительного учреждения", – рассказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела, по которому был осужден юный минчанин.

По словам собеседник агентства, подросток сам написал прошение о помиловании, его рассмотрела комиссия при президенте и приняла положительное решение. "Была соблюдена вся процедура рассмотрения таких прошений, и на документе, естественно, есть подпись главы государства", – сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, как часто помилование применяется в отношении подростков. "Эта закрытая статистика", – уточнил он.

Два года из шести

Обвинительный приговор в отношении подростка был оглашен в середине января 2019 года. Ленинский суд Минска приговорил 14-летнего Семена Тимашкова к шести годам воспитательной колонии. Суд согласился с прокурором по сроку наказания – именно шесть лет для подростка просил государственный обвинитель. Сторона обвинения обжаловала это решение суда, но приговор вступил в законную силу и Семена этапировали в колонию. Освободили его накануне рождественских праздников – таким образом, он пробыл в колонии примерно треть назначенного срока – два года из шести лет.

Непростой период

Отец юноши был первым, кто сообщил об освобождении, но пока еще не готов рассказать подробно о том, как вступает в новую жизнь его сын.

"Сейчас непростой период возвращения в нормальную жизнь и к нормальным отношениям, и хотелось бы, чтобы это прошло успешно, без лишнего шума со стороны", – сказал он Sputnik.

По его словам, может быть, позднее будут новости, и он поделится непростой историей семьи. "Но не думаю, что раньше, чем через месяц", – добавил отец юноши.

Обнялись в узком коридоре

На свой странице в социальной сети мужчина рассказал о том, как ездил в колонию встречать сына.

"Освобождение происходит буднично и мгновенно. Не то, что посадка. Не успеваешь и дух перевести", – написал он, уточнив, что ему из колонии позвонил сотрудник и сказал – можно приезжать забирать парня, его освободили.

В конце небольшого поста отец юноши сообщил, что они "обнялись в узком коридоре" бобруйской исправительной колонии, сели в автомобиль и через два часа были в Минске.