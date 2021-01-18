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К станции метро "Немига" приезжали пять машин МЧС. Зачем?

18.01.2021 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. На станции метро "Немига" днем 18 января сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе МЧС Минска.

YouTube/ МЧС Гомельской области
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К станции метро приехали пять пожарных автомобилей, однако пожара на станции по внешним признакам не наблюдалось. Спустя некоторое время сотрудники МЧС обнаружили, что произошло оплавление изоляции электропроводки в вентиляционной камере. Никто не пострадал.

"В 16.35 в служебном помещении станции сработала пожарная сигнализация. Был вызван наряд МЧС. Станция обследована, средства пожаротушения не применялись", - отметили в пресс-службе Минского метрополитена.

Уже в 17.09 станция работала в штатном режиме. Эвакуация пассажиров не потребовалась.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сотрудники метрополитена позвонили в пожарную аварийно-спасательную службу, когда на станции сработала сигнализация.
 
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На станции метро «Немига» в Минске сработала пожарная сигнализация
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