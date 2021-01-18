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К станции метро "Немига" приезжали пять машин МЧС. Зачем?
18.01.2021 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. На станции метро "Немига" днем 18 января сработала пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе МЧС Минска.
К станции метро приехали пять пожарных автомобилей, однако пожара на станции по внешним признакам не наблюдалось. Спустя некоторое время сотрудники МЧС обнаружили, что произошло оплавление изоляции электропроводки в вентиляционной камере. Никто не пострадал.
"В 16.35 в служебном помещении станции сработала пожарная сигнализация. Был вызван наряд МЧС. Станция обследована, средства пожаротушения не применялись", - отметили в пресс-службе Минского метрополитена.
Уже в 17.09 станция работала в штатном режиме. Эвакуация пассажиров не потребовалась.
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Сотрудники метрополитена позвонили в пожарную аварийно-спасательную службу, когда на станции сработала сигнализация.
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