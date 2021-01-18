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Испытание подземных коммуникаций трескучими морозами

18.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Испытание теплосетей трескучими морозами. Очередной прорыв подземных коммуникаций с горячей водой. На этот раз в Минске, на улице Корвата. Столб белого пара, словно плотный туман, распространился по окрестностям Степянки. На месте происшествия работают специалисты Минских теплосетей.  Точная информация о количестве жилых домов, в которые не поступает тепло и горячая вода, пока не сообщается. 

ЧП накануне произошли в некоторых городах Минской области

Так, в выходные без отопления оставались 7 многоквартирных домов в Борисовском районе, в Солигорске также  без тепла и горячей воды были жители  нескольких многоэтажек. Проблемы с холодной  были в Смиловичах и Жодино. Из-за низких температур коммунальные службы столицы и области работают в усиленном режиме, энергетики контролируют бесперебойную работу оборудования. Аварийно-ремонтные бригады дежурят круглосуточно и оперативно выезжают на ликвидацию последствий.

 
Теги: Минск
 
 
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В Степанцах аварию локализовали, в жилые дома подключают тепло. Напомним, сегодня днем ​​на улице Корвата в Минске сработали подземные коммуникации горячего...
 
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