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Вор дважды обокрал один и тот же коттедж под Гродно
18.01.2021 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв - Sputnik. Под Гродно дважды за полгода обокрали один и тот же коттедж. И совершил преступления один и тот же человек. Злоумышленник обворовал дом, пока его хозяева отсутствовали, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
Владельцы коттеджа у деревни Заречанка под Гродно живут за границей. В августе они вернулись домой и увидели, что совершена кража. Имущества похитили на более чем 5 тысяч рублей: кухонную мебель, стиральную машину, вентилятор, пылесос, плиту, мультиварку, два чайника.
"На месте преступления правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Также там были найдены следы. Но в тот момент поиск не принес положительного результата", - рассказали в милиции.
После отъезда хозяев вор вернулся вновь. Теперь он забрал новую стиральную машину (купленную взамен украденной), диван, две двери, зеркала и светильник. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.
В декабре сотрудники милиции заподозрили в хищении ранее судимого 31-летнего жителя города Гродно. Дома у него и нашли украденное имущество.
Часть вещей в итоге изъята. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (кража) УК. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.
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Злоумышленник обворовал дом, пока его хозяева были за границей. Вынес почти всю бытовую технику, а также мебель. Теперь ему грозит 4 года заключения.
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