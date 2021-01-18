ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вор дважды обокрал один и тот же коттедж под Гродно

18.01.2021 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Под Гродно дважды за полгода обокрали один и тот же коттедж. И совершил преступления один и тот же человек. Злоумышленник обворовал дом, пока его хозяева отсутствовали, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
СК ищет женщину, вынесшую из магазина пуховик

Владельцы коттеджа у деревни Заречанка под Гродно живут за границей. В августе они вернулись домой и увидели, что совершена кража. Имущества похитили на более чем 5 тысяч рублей: кухонную мебель, стиральную машину, вентилятор, пылесос, плиту, мультиварку, два чайника.

"На месте преступления правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Также там были найдены следы. Но в тот момент поиск не принес положительного результата", - рассказали в милиции.

После отъезда хозяев вор вернулся вновь. Теперь он забрал новую стиральную машину (купленную взамен украденной), диван, две двери, зеркала и светильник. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

В декабре сотрудники милиции заподозрили в хищении ранее судимого 31-летнего жителя города Гродно. Дома у него и нашли украденное имущество.

Часть вещей в итоге изъята. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (кража) УК. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленник обворовал дом, пока его хозяева были за границей. Вынес почти всю бытовую технику, а также мебель. Теперь ему грозит 4 года заключения.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Помиловали: пытавшийся убить отца подросток отпущен на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by