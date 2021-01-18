Вор дважды обокрал один и тот же коттедж под Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Под Гродно дважды за полгода обокрали один и тот же коттедж. И совершил преступления один и тот же человек. Злоумышленник обворовал дом, пока его хозяева отсутствовали, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Владельцы коттеджа у деревни Заречанка под Гродно живут за границей. В августе они вернулись домой и увидели, что совершена кража. Имущества похитили на более чем 5 тысяч рублей: кухонную мебель, стиральную машину, вентилятор, пылесос, плиту, мультиварку, два чайника.

"На месте преступления правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Также там были найдены следы. Но в тот момент поиск не принес положительного результата", - рассказали в милиции.

После отъезда хозяев вор вернулся вновь. Теперь он забрал новую стиральную машину (купленную взамен украденной), диван, две двери, зеркала и светильник. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

В декабре сотрудники милиции заподозрили в хищении ранее судимого 31-летнего жителя города Гродно. Дома у него и нашли украденное имущество.

Часть вещей в итоге изъята. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (кража) УК. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.