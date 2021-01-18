В Бресте мужчина в один вечер напал на двух девочек. Одну ранил ножом в шею

Источник материала: Tut.by

В Бресте мужчина в один вечер напал на двух девочек. Его задержали, сообщили в МВД.



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Вечером 16 января на заправке к милиционерам подбежала 18-летняя девушка и сообщила, что на нее напали: на Варшавском шоссе неизвестный закрыл ей ладонью рот и начал избивать. В какой-то момент девушке удалось оттолкнуть мужчину и убежать.

Милиционеры по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста.

Позже выяснилось, что мужчина причастен к еще одному нападению. Оказывается, незадолго до второго инцидента он на улице Сальникова ранил ножом в шею 16-летнюю девочку и отобрал у нее сумку с косметикой. Врачи оказали медицинскую помощь раненой и госпитализировали ее. Сейчас с ней все в порядке.

Возбуждены уголовные дела за разбой и хулиганство. Сейчас мужчина в ИВС. Известно, что в момент совершения преступлений он был пьян.