ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пострадали 4 милиционера: суд по делу Тихановского идет в Гродно

18.01.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 янв – Sputnik, Инна Гришук. Троих гродненцев, задержанных в конце мая вместе с блогером Сергеем Тихановским во время пикета, судят в Гродно.

© Photo : БелаПАН
Блогер Тихановский этапирован в СИЗО Жодино, адвокат скоро будет у него

Дело начали рассматривать в понедельник 18 января в суде Октябрьского района.

Вместо пикета – митинг

На скамье подсудимых оказались трое гродненцев – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко, которые 29 мая были на Советской площади на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Они обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

© Sputnik / Инна Гришук
В зал суда смогли попасть не все

Как следует из обвинения, тогда под видом пикета фактически проходил митинг. Организовали его Тихановский, Фурманов и другие лица.

По словам гособвинителя, Фурманов получил от блогера деньги, был координатором по Гродно инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты, а также активистом движения, созданного для "раскачки" протестных настроений.

Пострадавшие – участковые и омоновцы

Пострадавшими по делу признаны два участковых – Козловский и Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОН Будник и Рахунок.

Как следует из обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, затем повалил его на тротуар. Ему нанесли несколько ударов, как и другому участковому. Козловский будет в суде требовать возмещение морального вреда - 8 тысяч рублей.

Сотрудники ОМОН пострадали после стычки с обвиняемым Книгой – он якобы препятствовал задержанию, одного ударил по руке, другого – по голове.

© Sputnik / Инна Гришук
Один из потерпевших - участковый Козловский

Свою вину не признают

Обвиняемые свою вину не признают. По словам прокурора, доказательств их виновности достаточно – это показания потерпевших и свидетелей, материалы дела.

Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были задержаны блогер Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей.

Читайте также:

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвинение считает, что блогер Тихановский под видом пикета организовал в центре города оппозиционный митинг.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Испытание подземных коммуникаций трескучими морозами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by