Пострадали 4 милиционера: суд по делу Тихановского идет в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 янв – Sputnik, Инна Гришук. Троих гродненцев, задержанных в конце мая вместе с блогером Сергеем Тихановским во время пикета, судят в Гродно.

Дело начали рассматривать в понедельник 18 января в суде Октябрьского района.

Вместо пикета – митинг

На скамье подсудимых оказались трое гродненцев – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко, которые 29 мая были на Советской площади на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Они обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

© Sputnik / Инна Гришук В зал суда смогли попасть не все

Как следует из обвинения, тогда под видом пикета фактически проходил митинг. Организовали его Тихановский, Фурманов и другие лица.

По словам гособвинителя, Фурманов получил от блогера деньги, был координатором по Гродно инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты, а также активистом движения, созданного для "раскачки" протестных настроений.

Пострадавшие – участковые и омоновцы

Пострадавшими по делу признаны два участковых – Козловский и Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОН Будник и Рахунок.

Как следует из обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, затем повалил его на тротуар. Ему нанесли несколько ударов, как и другому участковому. Козловский будет в суде требовать возмещение морального вреда - 8 тысяч рублей.

Сотрудники ОМОН пострадали после стычки с обвиняемым Книгой – он якобы препятствовал задержанию, одного ударил по руке, другого – по голове.

© Sputnik / Инна Гришук Один из потерпевших - участковый Козловский

Свою вину не признают

Обвиняемые свою вину не признают. По словам прокурора, доказательств их виновности достаточно – это показания потерпевших и свидетелей, материалы дела.

Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были задержаны блогер Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей.

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