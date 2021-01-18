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Пострадали 4 милиционера: суд по делу Тихановского идет в Гродно
18.01.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 18 янв – Sputnik, Инна Гришук. Троих гродненцев, задержанных в конце мая вместе с блогером Сергеем Тихановским во время пикета, судят в Гродно.
© Photo : БелаПАН
Дело начали рассматривать в понедельник 18 января в суде Октябрьского района.
Вместо пикета – митинг
На скамье подсудимых оказались трое гродненцев – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко, которые 29 мая были на Советской площади на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Они обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.
© Sputnik / Инна Гришук
В зал суда смогли попасть не все
Как следует из обвинения, тогда под видом пикета фактически проходил митинг. Организовали его Тихановский, Фурманов и другие лица.
По словам гособвинителя, Фурманов получил от блогера деньги, был координатором по Гродно инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты, а также активистом движения, созданного для "раскачки" протестных настроений.
Пострадавшие – участковые и омоновцы
Пострадавшими по делу признаны два участковых – Козловский и Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОН Будник и Рахунок.
Как следует из обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, затем повалил его на тротуар. Ему нанесли несколько ударов, как и другому участковому. Козловский будет в суде требовать возмещение морального вреда - 8 тысяч рублей.
Сотрудники ОМОН пострадали после стычки с обвиняемым Книгой – он якобы препятствовал задержанию, одного ударил по руке, другого – по голове.
© Sputnik / Инна Гришук
Один из потерпевших - участковый Козловский
Свою вину не признают
Обвиняемые свою вину не признают. По словам прокурора, доказательств их виновности достаточно – это показания потерпевших и свидетелей, материалы дела.
Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были
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Обвинение считает, что блогер Тихановский под видом пикета организовал в центре города оппозиционный митинг.
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