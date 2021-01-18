Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру

Источник материала: БT

Суммы с большим количеством нулей и серые схемы по отмыванию денег. Все это происходило в одном из крупнейших банков страны. Следователи КГБ анализировали работу организации не один год, отправляли запросы в другие государства и искали подтверждения гипотезам. Все эти нити вели к топ-менеджменту Белгазпромбанка.

Итак, что же известно на данный момент в этом громком уголовном деле?

Кирилл Бадей, обвиняемый: "Общая сумма - порядка 250 000 - 350 000 долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу [Бабарико]. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне".

Это Кирилл Бадей и его бывший шеф, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, на очной ставке. Летом 2020 года были задержаны топ-менеджеры банка - действующие и бывшие. В числе прочего им вменялось получение взяток в особо крупном размере. А также отмывание денег, полученных преступным путем.

Кирилл Бадей, обвиняемый: "Я получал наличные денежные средства от представителей компаний "ПриватЛизинг", "Правовой диалог" и "Системы обработки информации": от Морозова, Добролета, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время".

Компания "ПриватЛизинг", используя деньги Белгазпормбанка и его клиентов, занималась торговлей в рассрочку. Правда, с одним большим но.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: "Руководством банка, в т. ч. Бабарико предпринимателям было поставлено условие: за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании они должны были предоставлять часть прибыли в виде отката".

О долях откатов говорит Дмитрий Кузьмич, экс заместитель председателя правления Белгазпромбанка.

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый: "Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 [процентов] у Валерия Владимировича Селявко, 25 [процентов] у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 [процентов] у остальных".

Алексей Задойко, обвиняемый: "Это были Добролет, Ильясюк, Шабан и Кузьмич. 4 человека. И я пятый. Селявко информировал нас, что можно заработать деньги. И эти деньги будут распределяться: 25 % Селявко, 25 % Бабарико и всем остальным замам, в том числе и мне, по 10 %".

То есть следствие утверждает: банкиры обложили данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. Преступные деньги тщательно скрывались, а затем отмывались через серые схемы. Когда 4 года назад банком заинтересовались контролирующие органы, схему пришлось упростить. Деньги передавали прямо в кабинетах Белгазпромбанка.

Антон Морозов, соучредитель компании "ПриватЛизинг": "В 2018 году от Бабарико Виктора Дмитриевича поступило предложение войти в состав участников компании "ПриватЛизинг" и за счет поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу "ПриватЛизинга" с Белгазпромбанком. На данное предложение я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того как деньги были зачислены на карт-счет, я записался на прием к Виктору Дмитриевичу Бабарико. Мы с ним встретились, и было оговорено, что я должен снять 190 000 евро для передачи".

Компетентными органами доводилась информация о том, что экс-банкир обладает недвижимостью класса люкс на популярных заграничных курортах. Стоимость апартаментов может доходить до сотен тысяч долларов. Например, сообщалось о масштабной резиденции в деревне Мочаны (это уже в Беларуси), имеющей отношения к Бабарико. Если судить по информации, которая просочилась в СМИ, то преступная схема, связанная с получением взяток топ-менеджментом Белгазпромбанка, существовала более 10 лет.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: "Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств, распоряжаясь ими при помощи банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы. При помощи зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток".

В октябре 2020 года в Комитете госбезопасности заявили, что материалы уголовного дела предъявлены обвиняемым для ознакомления. Все фигуранты и их защитники его изучили. Сам за себя говорит тот факт, что все обвиняемые (за исключением Бабарико) не заявили каких-либо ходатайств, то есть согласились с предъявленными обвинениями. Известно также, что задержанные топ-менеджеры банка сотрудничали со следствием, но опять же за исключением Виктора Бабарико.

Семеро из восьми обвиняемых остаются под стражей. В их числе Виктор Бабарико. Со стороны его защитников и отдельных граждан неоднократно звучали призывы изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на личное поручительство. Такая мера действительно предусмотрена законом: заслуживающие доверия граждане выступают гарантами того, что обвиняемый не скроется от суда. Владимир Цеслер, Светлана Алексиевич и другие приходили в КГБ подать ходатайство. Правда, доверие к поручителям Бабарико сомнительное: почти все они в последнее время сами сбежали из страны.

Что же, очень скоро дело Виктора Бабарико окажется в суде. Там придется дать ответы на все вопросы.