|
Отопительный котел взорвался в частном доме в Минске
19.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Отопительный котел взорвался в частном доме в Минске, жильцы строения не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
© Photo : МЧС Беларуси
Инцидент на третьем загородном переулке произошел во второй половине дня в понедельник 18 января: информация о взрыве поступила спасателям в в 17:55.
"Было установлено, что в деревянной веранде частного домовладения произошел разрыв твердотопливного котла", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что в доме живет семья из четырех человек, в том числе 12-летний ребенок – никто из них не пострадал и переедут в неповрежденный дом, находящийся на участке.
По информации МЧС, взрывом была разрушена веранда. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, в качестве версии рассматривается замерзание расширительного бака системы отопления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, в качестве версии рассматривается замерзание расширительного бака.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)