Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Отопительный котел взорвался в частном доме в Минске, жильцы строения не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Инцидент на третьем загородном переулке произошел во второй половине дня в понедельник 18 января: информация о взрыве поступила спасателям в в 17:55.

"Было установлено, что в деревянной веранде частного домовладения произошел разрыв твердотопливного котла", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что в доме живет семья из четырех человек, в том числе 12-летний ребенок – никто из них не пострадал и переедут в неповрежденный дом, находящийся на участке.

По информации МЧС, взрывом была разрушена веранда. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, в качестве версии рассматривается замерзание расширительного бака системы отопления.