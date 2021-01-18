ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отопительный котел взорвался в частном доме в Минске

19.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Отопительный котел взорвался в частном доме в Минске, жильцы строения не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
Газовый котел взорвался на предприятии "Коминтерн" в Гомеле

Инцидент на третьем загородном переулке произошел во второй половине дня в понедельник 18 января: информация о взрыве поступила спасателям в в 17:55.

"Было установлено, что в деревянной веранде частного домовладения произошел разрыв твердотопливного котла", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что в доме живет семья из четырех человек, в том числе 12-летний ребенок – никто из них не пострадал и переедут в неповрежденный дом, находящийся на участке.

По информации МЧС, взрывом была разрушена веранда. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, в качестве версии рассматривается замерзание расширительного бака системы отопления.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, в качестве версии рассматривается замерзание расширительного бака.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лавина накрыла лыжников на курорте в Швейцарии, один из них погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by