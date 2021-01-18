Лавина накрыла лыжников на курорте в Швейцарии, один из них погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лавина накрыла десять лыжников на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, один из туристов погиб, сообщило полицейское управление кантона Вале.

"В понедельник 18 января лавина над Вербье унесла со склонов десять лыжников. Один человек погиб, еще один травмирован. Остальные лыжники не пострадали", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что сход лавины произошел за пределами трассы, заваленных снегом лыжников искали местные спасатели.

По данным полиции, погибшим является гражданин Великобритании, еще один турист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.