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Лавина накрыла лыжников на курорте в Швейцарии, один из них погиб

19.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лавина накрыла десять лыжников на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, один из туристов погиб, сообщило полицейское управление кантона Вале.

© Photo : МЧС РФ
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"В понедельник 18 января лавина над Вербье унесла со склонов десять лыжников. Один человек погиб, еще один травмирован. Остальные лыжники не пострадали", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что сход лавины произошел за пределами трассы, заваленных снегом лыжников искали местные спасатели.

По данным полиции, погибшим является гражданин Великобритании, еще один турист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным полиции, погибшим является гражданин Великобритании, еще один турист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.
 
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