|
Лавина накрыла лыжников на курорте в Швейцарии, один из них погиб
19.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лавина накрыла десять лыжников на швейцарском горнолыжном курорте Вербье, один из туристов погиб, сообщило полицейское управление кантона Вале.
© Photo : МЧС РФ
"В понедельник 18 января лавина над Вербье унесла со склонов десять лыжников. Один человек погиб, еще один травмирован. Остальные лыжники не пострадали", – говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что сход лавины произошел за пределами трассы, заваленных снегом лыжников искали местные спасатели.
По данным полиции, погибшим является гражданин Великобритании, еще один турист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным полиции, погибшим является гражданин Великобритании, еще один турист получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)