ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске из-за обрыва сети остановились троллейбусы на 8 маршрутах

19.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Из-за повреждения контактной сети в Минске движение остановили троллейбусы на восьми маршрутах, рассказала Sputnik пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

Транспорт на маршрутах №10, 14, 33, 38, 39, 55 ,58, 77 остановился на проспекте Пушкина в районе остановочного пункта "Чигладзе" в 07:45.

ВКонтакте / ЧП Беларусь
Видеофакт: в Степянке прорвало трубопровод – дороги залило кипятком

Движение троллейбусов 14-го и 58-го маршрутов временно организовали по улицам Притыцкого и Кальварийской, 33-го и 55-го маршрутов – до диспетчерской станции (ДС) Веснянка, маршрутов №10, 38, 39, 77 – до ДС Масюковщина. Организован временный автобусный маршрут №38 от станции метро "Пушкинская" до площади Бангалор.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", движение на проспекте Пушкина не затруднено.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обрыв контактной линии, вероятно, произошел из-за мороза, троллейбусам, которые следовали по восьми разным маршрутам, пришлось ехать в объезд.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Скончался известный ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by