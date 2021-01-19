В Минске из-за обрыва сети остановились троллейбусы на 8 маршрутах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Из-за повреждения контактной сети в Минске движение остановили троллейбусы на восьми маршрутах, рассказала Sputnik пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

Транспорт на маршрутах №10, 14, 33, 38, 39, 55 ,58, 77 остановился на проспекте Пушкина в районе остановочного пункта "Чигладзе" в 07:45.

Движение троллейбусов 14-го и 58-го маршрутов временно организовали по улицам Притыцкого и Кальварийской, 33-го и 55-го маршрутов – до диспетчерской станции (ДС) Веснянка, маршрутов №10, 38, 39, 77 – до ДС Масюковщина. Организован временный автобусный маршрут №38 от станции метро "Пушкинская" до площади Бангалор.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", движение на проспекте Пушкина не затруднено.

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