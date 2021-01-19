Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Российский телеведущий Игорь Выхухолев скончался в Москве на 67-м году жизни, об этом сообщила его дочь Мария.

"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам дочери, причиной смерти ведущего стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. После окончания Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 году, работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время" в Главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР.

В ноябре 1991 года стал комментатором, а в мае 1992-го - ведущим информационных программ в "Останкино". В 1992-1996 годах Выхухолев вел программу "Время" на ОРТ, а также другие информационные передачи. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года работал в ВГТРК.

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