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Скончался известный ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

19.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Российский телеведущий Игорь Выхухолев скончался в Москве на 67-м году жизни, об этом сообщила его дочь Мария.

"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", - написала она на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Антон Денисов
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По словам дочери, причиной смерти ведущего стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. После окончания Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 году, работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время" в Главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР.

В ноябре 1991 года стал комментатором, а в мае 1992-го - ведущим информационных программ в "Останкино". В 1992-1996 годах Выхухолев вел программу "Время" на ОРТ, а также другие информационные передачи. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года работал в ВГТРК.

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Теги: Минск
 
 
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О смерти ведущего сообщила его дочь, опубликовавшая во вторник трогательный пост в своих соцсетях.
 
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