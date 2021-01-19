ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барановичском районе в поле замерз мужчина

19.01.2021 11:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 17 января недалеко от деревни Полонка местная жительница увидела на снегу мужчину с признаками переохлаждения, сообщает «Наш край».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О произошедшем сельчанка сообщила в МЧС. Прибывшие спасатели на санях перевезли пострадавшего к своему спецтранспорту, а затем передали его медикам скорой помощи.

Спасти мужчину не удалось, через несколько часов он умер от переохлаждения.

Известно, что погибший проживал в садовом товариществе «Монолит» рядом с деревней Полонка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске из-за обрыва сети остановились троллейбусы на 8 маршрутах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by