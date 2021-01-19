В Барановичском районе в поле замерз мужчина

Источник материала: Tut.by

Утром 17 января недалеко от деревни Полонка местная жительница увидела на снегу мужчину с признаками переохлаждения, сообщает «Наш край» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О произошедшем сельчанка сообщила в МЧС. Прибывшие спасатели на санях перевезли пострадавшего к своему спецтранспорту, а затем передали его медикам скорой помощи.

Спасти мужчину не удалось, через несколько часов он умер от переохлаждения.

Известно, что погибший проживал в садовом товариществе «Монолит» рядом с деревней Полонка.