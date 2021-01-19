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В Барановичском районе в поле замерз мужчина
Источник материала: Tut.by
Утром 17 января недалеко от деревни Полонка местная жительница увидела на снегу мужчину с признаками переохлаждения, сообщает
О произошедшем сельчанка сообщила в МЧС. Прибывшие спасатели на санях перевезли пострадавшего к своему спецтранспорту, а затем передали его медикам скорой помощи.
Спасти мужчину не удалось, через несколько часов он умер от переохлаждения.
Известно, что погибший проживал в садовом товариществе «Монолит» рядом с деревней Полонка.
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Спасти мужчину не удалось.
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