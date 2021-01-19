В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге

Источник материала: Tut.by

Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске на тюбинге с необорудованной для катания горки столкнулась с находящимся на ее пути деревом. Об этом сообщает СК.



Фото: СК

В результате удара она получила тяжелую травму головы. Ребенок в областной детской больнице.

СК проводит проверку.