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В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге

19.01.2021 12:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске на тюбинге с необорудованной для катания горки столкнулась с находящимся на ее пути деревом. Об этом сообщает СК.


Фото: СК

В результате удара она получила тяжелую травму головы. Ребенок в областной детской больнице.

СК проводит проверку.

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