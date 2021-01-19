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В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге
Источник материала: Tut.by
Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске на тюбинге с необорудованной для катания горки столкнулась с находящимся на ее пути деревом. Об этом
В результате удара она получила тяжелую травму головы. Ребенок в областной детской больнице.
СК проводит проверку.
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Девочка в больнице.
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