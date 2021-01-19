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Мужчина насмерть замерз в Барановичском районе – его нашли в поле

19.01.2021 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Замерзшего мужчину недалеко от деревни Полонка обнаружила в поле местная жительница, рассказал Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Женщина заметила, что мужчина был жив, и сообщила о случившемся в МЧС. Когда спасатели прибыли на место ЧП, мужчина с явными признаками переохлаждения все еще лежал на земле. На санях сельчанки  пострадавшего доставили к спецтранспорту сотрудников МЧС, а те в свою очередь передали его медикам.

"Когда его везли в больницу, мужчина был еще жив, но через несколько часов он скончался от переохлаждения", - пояснил Иванюк.

Причины нахождения мужчины в поле в нескольких километрах от деревни Полонка сейчас устанавливают следователи. Известно, что погибший проживал в садовом товариществе "Монолит" – это рядом с ж/д станцией "Полонка".

Сильные морозы уже привели к летальным исходам в этом году: в Быховском районе женщина решила пройти пешком 15 км из деревни до райцентра. В пути она замерзла, ее тело было найдено в лесу недалеко от дороги по маршруту следования.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильные морозы уже привели к летальным исходам в этом году: на прошлой неделе сельчанка решили пройти 15 км до Быхова пешком и замерзла.
 
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