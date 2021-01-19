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Опасный спуск: школьница на тюбинге получила травму головы, катаясь с горки

19.01.2021 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сейчас 11-летняя девочка находится в Могилевской областной больнице на лечении.

"Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске на тюбинге с необорудованной для катания горки столкнулась с находящимся на ее пути деревом", – говорится в сообщении СК. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Шкловский районный отдел проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Следователи напоминают родителям, что здоровье и жизнь детей в их руках. Стоит лишний раз проконтролировать, где именно подростки катаются. Если на склонах для катания есть посторонние объекты (деревья, стены строений, столбы и т.д.), это может привести к травме.

При катании нелишними будут защитные средства - налокотники, наколенники и шлемы. Также стоит обратить внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортивному инвентарю. И самое главное, не рекомендуется отпускать маленьких детей кататься самостоятельно.

Отметим, в Минске всего за две недели с начала года травмы на горках получили почти 150 человек. В травмпункты обратились 126 детей и 20 взрослых, у них выявлены переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени.

 
Теги: Минск
 
 
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В Шклове девочка спускалась с горки, которая была не оборудована для катания, и столкнулась с деревом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
 
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В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге
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