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Опасный спуск: школьница на тюбинге получила травму головы, катаясь с горки
19.01.2021 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Сейчас 11-летняя девочка находится в Могилевской областной больнице на лечении.
"Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске на тюбинге с необорудованной для катания горки столкнулась с находящимся на ее пути деревом", – говорится в сообщении СК.
© Sputnik / Илья Питалев
Шкловский районный отдел проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Следователи напоминают родителям, что здоровье и жизнь детей в их руках. Стоит лишний раз проконтролировать, где именно подростки катаются. Если на склонах для катания есть посторонние объекты (деревья, стены строений, столбы и т.д.), это может привести к травме.
При катании нелишними будут защитные средства - налокотники, наколенники и шлемы. Также стоит обратить внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортивному инвентарю. И самое главное, не рекомендуется отпускать маленьких детей кататься самостоятельно.
Отметим, в Минске всего за две недели с начала года травмы на горках
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В Шклове девочка спускалась с горки, которая была не оборудована для катания, и столкнулась с деревом, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
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