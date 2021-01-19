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У оппозиционного депутата из Березовского района сгорел дом

19.01.2021 13:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оппозиционный депутат сельсовета из деревни Кабаки Березовского района Валерий Билибуха лишился крыши над головой — 18 января его дом сгорел, пишет портал «Першы Рэгіён».


Валерий Билибуха

Валерий Билибуха сейчас возле дома, там еще работают спасатели.

На пожаре никто не пострадал. От дома осталась коробка. Валерий не связывает причины с внешним вмешательством. Говорит: растопил печь и отъехал ненадолго, вернулся — дом горел.

Сообщение о пожаре есть в сводке областного управления МЧС. По данным спасателей, звонок к ним поступил 18 января около 14.00. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.

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Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.

Недавно в доме Валерия Билибухи проходил обыск. Милиция искала, мог ли быть он причастен к разрисовыванию дома сотрудника милиции. В итоге исследование на полиграфе подтвердило, что Валерий Билибуха к этому не имеет отношения.

Во время обыска с его дома сняли бело-красно-белый флаг, который висел с лета.

 
 
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На пожаре никто не пострадал. От дома осталась коробка.
 
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