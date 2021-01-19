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У оппозиционного депутата из Березовского района сгорел дом
Источник материала: Tut.by
Оппозиционный депутат сельсовета из деревни Кабаки Березовского района Валерий Билибуха лишился крыши над головой — 18 января его дом сгорел, пишет портал
Валерий Билибуха сейчас возле дома, там еще работают спасатели.
На пожаре никто не пострадал. От дома осталась коробка. Валерий не связывает причины с внешним вмешательством. Говорит: растопил печь и отъехал ненадолго, вернулся — дом горел.
Сообщение о пожаре есть в
Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.
Недавно в доме Валерия Билибухи проходил обыск. Милиция искала, мог ли быть он причастен к разрисовыванию дома сотрудника милиции. В итоге исследование на полиграфе подтвердило, что Валерий Билибуха к этому не имеет отношения.
Во время обыска с его дома сняли бело-красно-белый флаг, который висел с лета.
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На пожаре никто не пострадал. От дома осталась коробка.
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