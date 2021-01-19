У оппозиционного депутата из Березовского района сгорел дом

Источник материала: Tut.by

Оппозиционный депутат сельсовета из деревни Кабаки Березовского района Валерий Билибуха лишился крыши над головой — 18 января его дом сгорел, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Валерий Билибуха

Валерий Билибуха сейчас возле дома, там еще работают спасатели.

На пожаре никто не пострадал. От дома осталась коробка. Валерий не связывает причины с внешним вмешательством. Говорит: растопил печь и отъехал ненадолго, вернулся — дом горел.

Сообщение о пожаре есть в сводке областного управления МЧС . По данным спасателей, звонок к ним поступил 18 января около 14.00. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.

Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.

Недавно в доме Валерия Билибухи проходил обыск. Милиция искала, мог ли быть он причастен к разрисовыванию дома сотрудника милиции. В итоге исследование на полиграфе подтвердило, что Валерий Билибуха к этому не имеет отношения.

Во время обыска с его дома сняли бело-красно-белый флаг, который висел с лета.