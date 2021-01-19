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Три случая обморожения зафиксированы в Гомельской области. Среди пострадавших и ребенок

19.01.2021 13:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине за сутки зарегистрировано три случая обморожения, сообщили в МЧС.


Фото: articles.gazeta.kz

Вечером 18 января в Мозырскую районную больницу с обморожением фаланг пальцев обеих ног обратилась 14-летняя девочка.

Спустя полчаса в приемный покой Лоевской больницы с переохлаждением доставили 84-летнюю пенсионерку. Женщину нашли в ее доме на полу без сознания соседи. Пострадавшая в реанимации.

В четыре утра 19 января в приемный покой Мозырской больницы с обморожением пальцев обеих стоп привезли женщину. Как выяснилось, ее нашел на улице водитель такси.

Напомним, сегодня и завтра морозы сохранятся. А с четверга белорусов ждет потепление.

Спасатели рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе:

• не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

• не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;

• носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови.

• исключите тесную обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения.

• не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом;

• на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом (не носите на морозе металлических украшений) — колец, серег и т. д. Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови;

• не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

• не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете ее снова надеть.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, сегодня и завтра морозный характер погоды сохранится. А с четверга белорусов ждет потепление.
 
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