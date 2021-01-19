ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совет от министра: Луцкий прокомментировал решение суда по статусу TUT.BY

19.01.2021 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Министр информации Беларуси Игорь Луцкий считает, что интернет-порталу TUT.BY нужно задуматься о смене редакционной политики - таким образом глава ведомства прокомментировал решение апелляционной инстанции Экономического суда Минска.

Сегодня была отклонена жалоба tut.by на решение Экономического суда Минска от 3 декабря 2020 года, когда он был лишен статуса СМИ.

© Sputnik / Анна Нефедова
Экономический cуд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ

"Хочу отметить то, что анализируя открытые источники посещаемости ресурса TUT.BY, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала – это не какое-то требование, это просто такое видение – необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды", - заявил министр в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что в настоящее время Мининформ рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY, когда он уже был лишен статуса СМИ, чтобы дать правовую оценку в части нарушения Закона "о средствах массовой информации".

Речь идет о нарушении статьи 38 этого закона, а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам.

Как ранее сообщало агентство, судебное разбирательство по вопросу лишения tut.by статуса СМИ инициировало министерство информации - после того, как вынесло TUT.BY несколько предупреждений за недостоверную информацию. Осенью этого года tut.by было вынесено 4 предупреждения, и Мининформ приостановил с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус как СМИ.

Портал обжаловал в Верховном суде три предупреждения от Мининформа, суд признал два из них обоснованными. На одно из первых заседаний по данному делу в Верховный суд Беларуси приходил министр информации Игорь Луцкий. Далее интересы ведомтсва в суде отстаивала адвокат.

В суде Мининформ настаивал на том, что TUT.BY распространил недостоверную информацию и тем самым нанес ущерб государственным интересам. Портал считает решение о лишении его статуса СМИ слишком жестким наказанием.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы ведомства, Мининформ опять рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
У оппозиционного депутата из Березовского района сгорел дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by