Совет от министра: Луцкий прокомментировал решение суда по статусу TUT.BY

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Министр информации Беларуси Игорь Луцкий считает, что интернет-порталу TUT.BY нужно задуматься о смене редакционной политики - таким образом глава ведомства прокомментировал решение апелляционной инстанции Экономического суда Минска.

Сегодня была отклонена жалоба tut.by на решение Экономического суда Минска от 3 декабря 2020 года, когда он был лишен статуса СМИ.

"Хочу отметить то, что анализируя открытые источники посещаемости ресурса TUT.BY, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала – это не какое-то требование, это просто такое видение – необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды", - заявил министр в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что в настоящее время Мининформ рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY, когда он уже был лишен статуса СМИ, чтобы дать правовую оценку в части нарушения Закона "о средствах массовой информации".

Речь идет о нарушении статьи 38 этого закона, а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам.

Как ранее сообщало агентство, судебное разбирательство по вопросу лишения tut.by статуса СМИ инициировало министерство информации - после того, как вынесло TUT.BY несколько предупреждений за недостоверную информацию. Осенью этого года tut.by было вынесено 4 предупреждения, и Мининформ приостановил с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус как СМИ.

Портал обжаловал в Верховном суде три предупреждения от Мининформа, суд признал два из них обоснованными. На одно из первых заседаний по данному делу в Верховный суд Беларуси приходил министр информации Игорь Луцкий. Далее интересы ведомтсва в суде отстаивала адвокат.

В суде Мининформ настаивал на том, что TUT.BY распространил недостоверную информацию и тем самым нанес ущерб государственным интересам. Портал считает решение о лишении его статуса СМИ слишком жестким наказанием.