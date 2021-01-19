Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. В Японии сильные снегопады стали причиной гибели по меньшей мере 60 человек.

Как правило, жертвами стали пожилые люди, которые самостоятельно выходили расчищать территории вокруг домов - они погибли под снежными завалами или же при падении с крыш.

Местные коммунальные службы не справляются со стихией. Как сообщил министр госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба, правительство срочно окажет денежную помощь северу страны для закупки дополнительной техники. В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность количеством погибших.

Отметим, что мощный антициклон пришел на острова Хонсю и Хоккайдо еще в конце декабря. Снегопады идут в Японии по сей день.

Снегопады и морозы в Беларуси

Сильный снегопад в Минской области 7 января. Тогда столицу и регион замело в метровые сугробы, что добавило работы коммунальным службам.

Минские власти призвали владельцев объектов чаще убирать прилегающие территории . В противном случае нарушителям грозит штраф .

Административное наказание получают не только субъекты хозяйствования, но и автовладельцы. За неубранное парковочное место можно получить денежное взыскание до 25 базовых величин (725 рублей).

С 15 января в Беларуси – аномальное похолодание. В ночные часы по северо-востоку температура воздуха местами опускалась существенно ниже -20°С.

По прогнозам Белгидромета, в среду, 20 января, в стране начнется потепление , будет кратковременный снег, возможно, слабая метель. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит -4.. -6°С.

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