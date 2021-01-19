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Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии
19.01.2021 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв - Sputnik. В Японии сильные снегопады стали причиной гибели по меньшей мере 60 человек.
© Sputnik Tolochko Victor
Как правило, жертвами стали пожилые люди, которые самостоятельно выходили расчищать территории вокруг домов - они погибли под снежными завалами или же при падении с крыш.
Местные коммунальные службы не справляются со стихией. Как сообщил министр госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба, правительство срочно окажет денежную помощь северу страны для закупки дополнительной техники. В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность количеством погибших.
Отметим, что мощный антициклон пришел на острова Хонсю и Хоккайдо еще в конце декабря. Снегопады идут в Японии по сей день.
Снегопады и морозы в Беларуси
Сильный снегопад в Минской области 7 января. Тогда столицу и регион замело в метровые сугробы, что добавило работы коммунальным службам.
Минские власти призвали владельцев объектов
© Sputnik Дмитрий Гаткевич
Административное наказание получают не только субъекты хозяйствования, но и автовладельцы. За неубранное парковочное место можно получить денежное взыскание до 25 базовых величин (725 рублей).
С 15 января в Беларуси – аномальное похолодание. В ночные часы по северо-востоку температура воздуха местами опускалась существенно ниже -20°С.
По прогнозам Белгидромета, в среду, 20 января, в стране
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На севере страны сильные снегопады не прекращаются с декабря прошлого года. Жители регионов самостоятельно выходят на уборку, из-за чего падают с крыш, гибнут в...
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