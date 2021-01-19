МАЗ столкнулся с рейсовым автобусом в Минске: пострадали 2 пассажира

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Два пассажира рейсового автобуса получили травмы в Минске в результате его столкновения с грузовиком, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла накануне, в понедельник 18 января, на улице Стариновской белорусской столицы.

"Водитель грузового автомобиля на закруглении дороги не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и совершил наезд на бордюрный камень, после чего задней частью борта совершил столкновение с городским автобусом", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что оба транспортных средства получили механические повреждения, были травмированы два пассажира автобуса.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.