|
МАЗ столкнулся с рейсовым автобусом в Минске: пострадали 2 пассажира
19.01.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Два пассажира рейсового автобуса получили травмы в Минске в результате его столкновения с грузовиком, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Бреста
Авария произошла накануне, в понедельник 18 января, на улице Стариновской белорусской столицы.
"Водитель грузового автомобиля на закруглении дороги не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и совершил наезд на бордюрный камень, после чего задней частью борта совершил столкновение с городским автобусом", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что оба транспортных средства получили механические повреждения, были травмированы два пассажира автобуса.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик, наехавший на повороте на бордюр, задним бортом врезался в следовавший за ним городской автобус.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)