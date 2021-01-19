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МАЗ столкнулся с рейсовым автобусом в Минске: пострадали 2 пассажира

19.01.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Два пассажира рейсового автобуса получили травмы в Минске в результате его столкновения с грузовиком, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Бреста
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Авария произошла накануне, в понедельник 18 января, на улице Стариновской белорусской столицы.

"Водитель грузового автомобиля на закруглении дороги не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и совершил наезд на бордюрный камень, после чего задней частью борта совершил столкновение с городским автобусом", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что оба транспортных средства получили механические повреждения, были травмированы два пассажира автобуса.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Грузовик, наехавший на повороте на бордюр, задним бортом врезался в следовавший за ним городской автобус.
 
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