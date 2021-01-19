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Житель Бобруйска задержан за оскорбление военного
Источник материала: БT
Очередной активный участник деструктивного телеграм-канала задержан за оскорбление военного. Инцидент произошел в декабре. 41-летний житель Бобруйска прочитал фейковую публикацию о служащем внутренних войск МВД и написал под текстом оскорбительный комментарий в его адрес.
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Очередной активный участник деструктивного телеграм-канала задержан за оскорбление военного. Инцидент произошел в декабре. 41-летний житель Бобруйска прочитал...
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