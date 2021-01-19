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Проверки МАРТ: две крупные торговые сети оштрафовали на 20 тыс. рублей
19.01.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Две крупные торговые сети были оштрафованы почти на 20 тысяч рублей по решению суда после проверок Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
О проведении выборочных контрольных мероприятий в магазинах юрлица были уведомлены заранее, однако они не приняли никаких мер реагирования.
"На момент проверки в 12 магазинах одной торговой сети установлено предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности на общую сумму 629,79 рубля, в 11 магазинах другой – на общую сумму 821,21 рубля", – сказали в МАРТ.
Кроме того, были выявлены факты продажи товаров с нарушением порядка формирования цен, что привело к превышению предельных размеров торговых надбавок и необоснованному увеличению выручки.
Контролеры в отношении юридических лиц – владельцев сетей, а также их сотрудников составили и направили в суд 22 протокола.
В результате экономический суд Минска оштрафовал данные компании на крупные суммы – 5340 и 14579 рублей.
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Контролеры, проверявшие магазины, обнаружили в продаже просроченные продукты и нарушения в формировании цен.
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