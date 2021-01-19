Попросят ли расстрел? Суд об убийстве бизнесмена Косяка подходит к финишу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Коллегия по уголовным дела Мингорсуда завершила судебное следствие по делу об убийстве топ-менеджера столичной компании Андрея Косяка.

Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходят двое приговоренный к пожизненному сроку Алексей Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Ростислав Светчиков. Такие сроки им были назначены по делу об убийстве бизнесмена из Березино Метельского. До этого их уже судили за убийство бизнесмена Андрея Косяка. После того, как тело нашли, первый приговор отменили и рассмотрели дело новым составом суда.

"Закончено судебное следствие по делу. На четверг назначены прения сторон, а также последние слово в суде обвиняемых", - рассказал Sputnik во вторник брат одного из обвиняемых Василий Синькевич.

По его словам, он рассчитывает на то, что прокурор не попросит для его младшего брата исключительную меру наказания. Василий Синькевич проходил в качестве свидетеля по делу об убийстве березинского бизнесмена Сергея Метельского, за что его брат получил пожизненный срок с учетом предыдущего приговора сроком на 24 года.

Новый суд

Новое рассмотрение уголовного дела об убийстве Андрея Косяка суд начал 27 ноября прошлого года. Как следует из материалов дела, Косяк был убит в пейнтбольном клубе. Потом его тело было перевезено и закопано, его обнаружили только осенью 2018 года. В суде дали показания два свидетеля, которые перевозили и закапывали "тяжелый предмет", не подозревая, что это тело убитого Косяка. Как заявил в суде адвокат обвиняемого, тело убитого Косяка было выдано правоохранительным органам на следующий день после истечения двух лет - на следующий день после того, как истек срок давности совершенного преступления.

Бизнесмены Сергей Метельский и Андрей Косяк были убиты в 2016 году с разницей в несколько месяцев.

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