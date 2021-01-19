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На Светлогорском ЦКК опровергли информацию об отравлении людей хлором
19.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Информация об отравлении работников подрядной организации хлором, которые проводили ремонтные работы на заводе беленой целлюлозы, является недостоверной, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром" во вторник.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
В некоторых СМИ 19 января появилась информация о том, что на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) люди при проведении ремонтных работ отравились хлором.
"Элементарный хлор в производстве беленой целлюлозы по методу ECF не используется и не образуется", - сообщили в концерне.
Там подчеркнули, что производство беленой целлюлозы работало в выходные дни и продолжает работать в штатном режиме.
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В некоторых СМИ 19 января появилась информация о том, что на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате люди отравились хлором.
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