На Светлогорском ЦКК опровергли информацию об отравлении людей хлором

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Информация об отравлении работников подрядной организации хлором, которые проводили ремонтные работы на заводе беленой целлюлозы, является недостоверной, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром" во вторник.

В некоторых СМИ 19 января появилась информация о том, что на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) люди при проведении ремонтных работ отравились хлором.

"Элементарный хлор в производстве беленой целлюлозы по методу ECF не используется и не образуется", - сообщили в концерне.

Там подчеркнули, что производство беленой целлюлозы работало в выходные дни и продолжает работать в штатном режиме.