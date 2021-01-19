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Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной
19.01.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв - Sputnik. Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу стачечного комитета "Беларуськалия", об этом сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
Стачком подавал апелляцию на
"Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, руководство "Беларуськалия" обратилось в облсуд с иском к членам стачечного комитета и требовало признать забастовку незаконной. Инстанция требование удовлетворила, сославшись на ст. 388 Трудового кодекса, которая регламентирует правила проведения стачек.
Забастовка на "Беларуськалии"
Стачка на предприятии проходила 17 и 18 августа 2020 года. 17 августа было 120 случаев невыхода на работу, 18 августа - 671. Как тогда сообщалось, требование о забастовке подписало около семь тысяч человек. На "Беларуськалии" работает примерно 16,5 тысяч человек.
Забастовка проходила на фоне массовых акций протеста в Беларуси, где выражалось несогласие с результатами президентских выборов 9 августа.
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Дело рассматривали в открытом режиме. Апелляцию подавали представители стачечного комитета на решение Миноблсуда.
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