ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной

19.01.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу стачечного комитета "Беларуськалия", об этом сообщается на сайте ВС республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мингорсуд признал незаконной забастовку работников Нового драмтеатра

Стачком подавал апелляцию на решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года. 

"Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении. 

Напомним, руководство "Беларуськалия" обратилось в облсуд с иском к членам стачечного комитета и требовало признать забастовку незаконной.  Инстанция требование удовлетворила, сославшись на ст. 388 Трудового кодекса, которая регламентирует правила проведения стачек.

Забастовка на "Беларуськалии"

Стачка на предприятии проходила 17 и 18 августа 2020 года. 17 августа было 120 случаев невыхода на работу, 18 августа - 671. Как тогда сообщалось, требование о забастовке подписало около семь тысяч человек. На "Беларуськалии" работает примерно 16,5 тысяч человек.

Забастовка проходила на фоне массовых акций протеста в Беларуси, где выражалось несогласие с результатами президентских выборов 9 августа.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело рассматривали в открытом режиме. Апелляцию подавали представители стачечного комитета на решение Миноблсуда.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На Светлогорском ЦКК опровергли информацию об отравлении людей хлором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by