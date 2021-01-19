Без изменений: Верховный суд признал забастовку на Беларуськалии незаконной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу стачечного комитета "Беларуськалия", об этом сообщается на сайте ВС республики.

Стачком подавал апелляцию на решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года.

"Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, руководство "Беларуськалия" обратилось в облсуд с иском к членам стачечного комитета и требовало признать забастовку незаконной. Инстанция требование удовлетворила, сославшись на ст. 388 Трудового кодекса, которая регламентирует правила проведения стачек.

Забастовка на "Беларуськалии"

Стачка на предприятии проходила 17 и 18 августа 2020 года. 17 августа было 120 случаев невыхода на работу, 18 августа - 671. Как тогда сообщалось, требование о забастовке подписало около семь тысяч человек. На "Беларуськалии" работает примерно 16,5 тысяч человек.

Забастовка проходила на фоне массовых акций протеста в Беларуси, где выражалось несогласие с результатами президентских выборов 9 августа.

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