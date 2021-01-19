Жители Фаниполя в мороз остались без отопления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Жители города-спутника Фаниполя и прилегающей к нему деревни Вязань остались без отопления и горячей воды, сообщили граждане в социальных сетях.

По их словам, батареи в многоквартирных домах начали остывать ближе к шести часам вечера.

По предварительной информации местного ЖКХ, на одной из теплотрасс произошел порыв, и сейчас коммунальщики занимаются решением данной проблемы.

По информации Гидромета, предстоящая ночь обещает быть холодной – в пригороде Минска температура воздуха опустится до –20°С.