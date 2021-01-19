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Жители Фаниполя в мороз остались без отопления
20.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Жители города-спутника Фаниполя и прилегающей к нему деревни Вязань остались без отопления и горячей воды, сообщили граждане в социальных сетях.
По их словам, батареи в многоквартирных домах начали остывать ближе к шести часам вечера.
По предварительной информации местного ЖКХ, на одной из теплотрасс произошел порыв, и сейчас коммунальщики занимаются решением данной проблемы.
По информации Гидромета, предстоящая ночь обещает быть холодной – в пригороде Минска температура воздуха опустится до –20°С.
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По информации Дзержинского ЖКХ, на одной из тепломагистралей произошел прорыв, сейчас проблему решают.
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