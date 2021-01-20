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"Собачий киллер" из Смолевичей получил срок, приговор вступил в силу

20.01.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. Суд Смолевичского района приговорил местного жителя к аресту за "заказное" убийство собаки из корыстных побуждений.

51-летний обвиняемый был задержан после того, как повесил чужого пса, на которого жаловались соседи. Убийство собаки произошло 23 августа прошлого года среди белого дня.

© CC0 / Pixabay/nile
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"С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Смолевичского района признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель. Суд назначил ему в качестве наказания три месяца ареста", - сообщили Sputnik в среду в службе информации прокуратуры Минской области.

Там отметили, что судили его по ч.1 ст.339-1 "Жестокое обращение с животным". Прокурор попросила суд назначил максимальное наказание, которое предусматривает санкция этой статьи.

Попросил убить собаку

Следователями было установлено, что накануне "живодерского поступка" к обвиняемому с просьбой избавиться от своей собаки обратился местный житель. На допросах хозяин пса признался, что решился "заказать" свое животное из-за жалоб соседей, у которых кто-то передушил кур. Хозяин собаки пообещал "киллеру" рассчитаться за убийство собаки спиртным.

© Sputnik из личного архива Т. Шараевой
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Следователями было установлено, что обвиняемый, уже будут с утра пьяным, около 11 часов отвел собаку за стройку вблизи агрогородка Курково, где удушил животное и оставил его в повешенном состоянии. Затем он вернулся к хозяину убитого пса за вознаграждением, рассказали прокуроры.

По их словам, установить собачьего киллера удалось благодаря записям с видеокамер, размещенных на гаражах рядом со стройкой. В суде он признался и раскаялся в содеянном.

Введена уголовная ответственность

Уголовное наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси в ведено в 2015 году. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до реального срока в исправительной колонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовную ответственность за жестокое обращение с животными в Беларуси введена более 5 лет назад, за это время осуждены десятки "живодеров, а также прошли...
 
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