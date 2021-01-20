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Второй день подряд в Минске "застряли" трамваи на Якуба Коласа
20.01.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Авария на трамвайных путях временно заблокировала движение трамваев № 1, 5, 6, 11.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло около 9 утра на улице Якуба Коласа: на перекрестке не смогли разъехаться грузовик и легковой автомобиль. Трамваи временно не ходили в обе стороны. Напомним, накануне утром из-за дорожной аварии на Коласа не все минчане смогли попасть на работу из-за стоявших там трамваев.
Кроме того, накануне в Минске из-за обрыва сети
Напомним, на 20 января синоптики прогнозируют гололедицу и снег. Установившиеся на минувшей неделе в Беларуси морозы начнут ослабевать, в середине дня
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Из-за ДТП с участием грузовика и легковой машины прямо на путях движение трамваев временно заблокировано в обе стороны.
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