В Бобруйске загорелся городской автобус

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 19 января, в Бобруйске рядом с перекрестком улиц Пушкина и К. Маркса загорелся городской автобус. Видео происшествия появилось в паблике «Типичный Бобруйск».

К счастью, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются, однако, по словам специалистов, у автобусов этой марки часто рвется гидравлический шланг, масло попадает на коллектор и возникает пожар.