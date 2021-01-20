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В Бобруйске загорелся городской автобус

20.01.2021 10:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 19 января, в Бобруйске рядом с перекрестком улиц Пушкина и К. Маркса загорелся городской автобус. Видео происшествия появилось в паблике «Типичный Бобруйск».

К счастью, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются, однако, по словам специалистов, у автобусов этой марки часто рвется гидравлический шланг, масло попадает на коллектор и возникает пожар.

 
 
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