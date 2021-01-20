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В Бобруйске загорелся городской автобус
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 19 января, в Бобруйске рядом с перекрестком улиц Пушкина и К. Маркса загорелся городской автобус. Видео происшествия
К счастью, никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются, однако, по словам специалистов, у автобусов этой марки часто рвется гидравлический шланг, масло попадает на коллектор и возникает пожар.
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К счастью, никто не пострадал.
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