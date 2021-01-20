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Опасность потепления: МЧС предупредило о травмах из-за сосулек
20.01.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусов призывают быть внимательными из-за наледи на крышах и козырьках домов, предупреждение об опасности распространяет "Минскэнерго".
© Sputnik Максим Богданович
Владельцам автомобилей и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Из-за таяния снега возможно обрушение наледи. Спасатели рекомендуют почаще поглядывать вверх, а об обнаружении сосулек сообщать коммунальным службам.
Особенно внимательно стоит наблюдать за водостоками. Там чаще всего скапливаются ледяные глыбы. Родителям стоит рассказать детям о мерах предосторожности.
"Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", – советуют специалисты МЧС.
Напомним, что после ряда морозных дней синоптики сообщили, что в среду
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Прошедшие в стране снегопады и образовавшийся на крышах лед грозит повреждением как людям, так и транспорту.
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