Опасность потепления: МЧС предупредило о травмах из-за сосулек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусов призывают быть внимательными из-за наледи на крышах и козырьках домов, предупреждение об опасности распространяет "Минскэнерго".

Владельцам автомобилей и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Из-за таяния снега возможно обрушение наледи. Спасатели рекомендуют почаще поглядывать вверх, а об обнаружении сосулек сообщать коммунальным службам.

Особенно внимательно стоит наблюдать за водостоками. Там чаще всего скапливаются ледяные глыбы. Родителям стоит рассказать детям о мерах предосторожности.

"Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", – советуют специалисты МЧС.

Напомним, что после ряда морозных дней синоптики сообщили, что в среду ожидается потепление .

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