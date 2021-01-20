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Опасность потепления: МЧС предупредило о травмах из-за сосулек

20.01.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусов призывают быть внимательными из-за наледи на крышах и козырьках домов, предупреждение об опасности распространяет "Минскэнерго".

© Sputnik Максим Богданович
Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы

Владельцам автомобилей и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Из-за таяния снега возможно обрушение наледи. Спасатели рекомендуют почаще поглядывать вверх, а об обнаружении сосулек сообщать коммунальным службам.

Особенно внимательно стоит наблюдать за водостоками. Там чаще всего скапливаются ледяные глыбы. Родителям стоит рассказать детям о мерах предосторожности.

"Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось", – советуют специалисты МЧС. 

Напомним, что после ряда морозных дней синоптики сообщили, что в среду ожидается потепление.

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Теги: Минск
 
 
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