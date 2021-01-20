Загоревшаяся плита стала причиной эвакуации из торгового центра более 200 человек

Источник материала: Tut.by

Из торгового центра «Е-сити» эвакуировали более 200 человек, в том числе 90 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

19 января в 13.26 автоматическая система пожарной сигнализации передала сигнал о пожаре. Еще до прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 200 человек, из них 90 человек обслуживающего персонала.

Причиной сработки сигнализации стало загорание плиты в помещении для варки сиропов. В результате инцидента повреждена электроплита.

Пострадавших нет. Причина загорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.