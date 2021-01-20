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Магазин горел в Минске, эвакуированы 200 человек
20.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Персонал и покупатели были экстренно эвакуированы из супермаркета из-за пожара. Сработала автоматизированная система оповещения, сообщает МЧС.
Сигнал о чрезвычайной ситуации под обозначением "Молния" на пульт спасателей поступил днем 19 января. Пожар произошел в подсобном помещении магазина крупной торговой сети в микрорайоне Лошица.
Еще до приезда спасателей сработало голосовое оповещение об опасности: посетители и работники торгового объекта покинули здание. Среди 200 эвакуировавшихся, 90 – сотрудники магазина. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как было установлено, загорелась электрическая плита.
В результате ЧС повреждена электроплита. По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил эксплуатации оборудования и сетей.
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В помещении для варки сиропов загорелась электроплита, об опасности предупредила пожарная сигнализация.
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