Магазин горел в Минске, эвакуированы 200 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Персонал и покупатели были экстренно эвакуированы из супермаркета из-за пожара. Сработала автоматизированная система оповещения, сообщает МЧС.

Сигнал о чрезвычайной ситуации под обозначением "Молния" на пульт спасателей поступил днем 19 января. Пожар произошел в подсобном помещении магазина крупной торговой сети в микрорайоне Лошица.

Еще до приезда спасателей сработало голосовое оповещение об опасности: посетители и работники торгового объекта покинули здание. Среди 200 эвакуировавшихся, 90 – сотрудники магазина. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как было установлено, загорелась электрическая плита.

В результате ЧС повреждена электроплита. По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил эксплуатации оборудования и сетей.

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