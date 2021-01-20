Захват заложницы в 2003-м: теперь мужчину ждет суд за убийство под Лидой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины на хуторе под Лидой, тело который было в последствии расчленено, сообщили в СК. Обвиняемый уже имеет криминальное прошлое - его судили за захват заложницы в 2003 году в Копыльском районе.

Преступление, за которое его будут судить, было совершено 25 декабря 2019 года, когда 37-летний житель Лидского района и его 49-летний друг позвали к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни.

"Распитие спиртного в доме обвиняемого на хуторе в Лидском районе сопровождалось неоднократным применением физического насилия в отношении сельчанки и друга. Было установлено, что обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове", - рассказали Sputnik в среду в СК.

Также было установлено, что обвиняемый, угрожая убийством, стал заставлять друга задушить 42-летнюю женщину проводом, но в результате задушил ее самостоятельно, рассказали следователи.

Потом, по их словам, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины и некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений по 3 статьям: по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) , пост.186 (угроза убийством), по п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Захватил заложницу

В СК сообщили что что обвиняемый не первый раз попадает в поле зрения милиции.

"Именно он был судим за захват заложника и угон автобуса в Копыльском районе в 2003 году. В момент совершения преступления переговоры с ним вел лично министр внутренних дел Республики Беларусь, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района", - сказали в СК.

Резонансное преступление произошло 10 июля 2003 года в Копыльском районе - тогда сбежавший из колонии мужчина захватил в качестве заложницы беременную кассиршу, приставил нож к ее шее и потребовал от водителя автобуса отвезти его к матери в Молодечно. Освобождением заложницы руководил глава МВД Владимир Наумов - именно он вел переговоры со злоумышленником.

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