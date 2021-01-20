ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жестокое убийство в Лидском районе. Мужчина, расчленивший тело женщины, скоро предстанет пред судом

20.01.2021 12:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

37-летнего мужчину из Лидского района скоро будут судить за жестокое убийство женщины, сообщает СК. Его обвиняют в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве. Ранее мужчина уже не раз был судим: в частности, в 2003 год именно он захватил заложника и угнал автобус в Копыльском районе. Тогда переговоры с ним вел лично министр внутренних дел, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.


Служебная собака ищет останки женщины. Фото: СК

Очередное преступление он совершил днем 25 декабря 2019 года: вместе с 49-летним другом они позвали к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни. В доме обвиняемого на хуторе компания распивала спиртное, были, похоже, и сексуальные домогательства. В какой-то момент начался конфликт, это сопровождалось неоднократным применением физического насилия в отношении сельчанки и друга.

«Обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове. Под угрозой убийства он заставлял друга задушить 42-летнюю женщину проводом, чтобы сделать того соучастником своих деяний, но в результате сделал это самостоятельно», — рассказывает об обстоятельствах убийства СК.

Потом мужчина расчленил тело женщины, некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где его потом и нашли.

Обеспокоенные родственники и знакомые женщины обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении. Вскоре милиционерам стало понятно, что исчезновение может носить криминальный характер и был задержан хозяин дома, который признался в содеянном. Он не скрывался, жил как раньше и даже звонил участковому с просьбой устроиться на работу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мужчина уже не раз был судим: в частности, в 2003 год именно он захватил заложника и угнал автобус в Копыльском районе. Тогда переговоры с ним вел лично министр...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Магазин горел в Минске, эвакуированы 200 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by