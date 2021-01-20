Жестокое убийство в Лидском районе. Мужчина, расчленивший тело женщины, скоро предстанет пред судом

Источник материала: Tut.by

37-летнего мужчину из Лидского района скоро будут судить за жестокое убийство женщины, сообщает СК. Его обвиняют в убийстве, угрозе убийством и особо злостном хулиганстве. Ранее мужчина уже не раз был судим: в частности, в 2003 год именно он захватил заложника и угнал автобус в Копыльском районе. Тогда переговоры с ним вел лично министр внутренних дел, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.



Служебная собака ищет останки женщины. Фото: СК

Очередное преступление он совершил днем 25 декабря 2019 года: вместе с 49-летним другом они позвали к себе в гости 42-летнюю жительницу соседней деревни. В доме обвиняемого на хуторе компания распивала спиртное, были, похоже, и сексуальные домогательства. В какой-то момент начался конфликт, это сопровождалось неоднократным применением физического насилия в отношении сельчанки и друга.

«Обвиняемый взял в руки металлический совок и нанес женщине удар по голове. Под угрозой убийства он заставлял друга задушить 42-летнюю женщину проводом, чтобы сделать того соучастником своих деяний, но в результате сделал это самостоятельно», — рассказывает об обстоятельствах убийства СК.

Потом мужчина расчленил тело женщины, некоторые части сжег в самодельной печи, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где его потом и нашли.

Обеспокоенные родственники и знакомые женщины обратились в милицию с заявлением о ее исчезновении. Вскоре милиционерам стало понятно, что исчезновение может носить криминальный характер и был задержан хозяин дома, который признался в содеянном. Он не скрывался, жил как раньше и даже звонил участковому с просьбой устроиться на работу.