Opel сбил двух пешеходов в Брагинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Два пешехода пострадали в Брагинском районе в результате наезда легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла в 17:20 накануне, во вторник 19 января, в деревне Старые Юркевичи.

По информации ГАИ, водитель на автомобиле Opel Zafira на закруглении дороги из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине УАЗ, возле которого стояли два человека 83 и 53 лет.

В ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в Брагинскую центральную районную больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.