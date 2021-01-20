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Opel сбил двух пешеходов в Брагинском районе

20.01.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Два пешехода пострадали в Брагинском районе в результате наезда легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : ГАи Минска
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Авария произошла в 17:20 накануне, во вторник 19 января, в деревне Старые Юркевичи.

По информации ГАИ, водитель на автомобиле Opel Zafira на закруглении дороги из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине УАЗ, возле которого стояли два человека 83 и 53 лет.

В ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в Брагинскую центральную районную больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Пешеходы стояли на обочине дороги у почтового автомобиля УАЗ, в который и врезался Opel Zafira.
 
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